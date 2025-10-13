به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ سعید رحیمی گفت: متاسفانه تصادفات فوتی خوزستان در ۱۰ سال اخیر روند افزایشی داشته است که در شش ماهه امسال نیز روند فوتی‌ها در تصادفات ۵ درصد افزایش داشته است و به صورت میانگین روزانه در جاده‌های خوزستان سه نفر جان خود را از دست می‌دهد.

او افزود: منشاء اصلی این حوادث به ترتیب سرعت غیر مجاز، خستگی و خواب آلودگی و عدم توجه به جلو و همچنین سبقت‌های غیرمجاز است.

رئیس پلیس راه خوزستان گفت: محور‌های اهواز - خرمشهر، خرمشهر - اهواز، اهواز - اندیمشک، شوشتر - دزفول، دزفول - شوشتر، رامشیر - ماهشهر، ایذه – دزپارت و سه راه غیزانیه تا هفتکل از مسیر‌های پر چالش استان هستند.

سرهنگ رحیمی با اشاره به انجام بیش از یک میلیون تردد در روز در راه‌های خوزستان گفت: پلیس در حال تلاش برای برخورد با متخلفان است، اما سهم برخورد، نسبت به تخلفات ناچیز است.