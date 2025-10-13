به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: امسال ۴ هزار بهره بردار در استان ۱۱ هزار تن پیله خشک بادام زمینی از ۳ هزار هکتار از مزارع خود برداشت کردند.

صالح محمدی با بیان اینکه شهرستان آستانه اشرفیه با ۲ هزار و ۵۰۷ هکتار مزرعه بادام زمینی، قطب اصلی بادام کاری استان را به خود اختصاص داده است، گفت: این محصول در شهرستان‌های رشت، تالش، رودبار، شفت و بندرانزلی هم کشت می‌شود.

وی با بیان اینکه گیلان به لحاظ سطح زیر کشت، جایگاه دوم کشور را پس از اردبیل دارد، اضافه کرد: بادام زمینی شهرستان آستانه اشرفیه به لحاظ کیفیت، طعم، بازار فروش و صادرات، رتبه نخست را در کشور دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از فعالیت ۸ کارخانه و بیش از ۲۰۰ کارگاه سنتی در زمینه فرآوری این محصول در گیلان خبر داد و افزود: به دلیل طعم و کیفیت بالای محصول بادام زمینی استان، این محصول مورد پسند و استقبال مصرف کنندگانِ سراسر کشور قرار گرفته است.

وی افزود: بادام زمینی همه ساله از اوایل اردیبهشت کاشته می‌شود و برداشت این محصول از شهریور آغاز شده تا اواخر مهر به پایان می‌رسد.