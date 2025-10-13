به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس انجمن خوشنویسان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: در نمایشگاه بزرگداشت هفته خوشنویسی ۴۰ اثر از ۲۵ خوشنویس که برگرفته از آیات، روایات و اشعار بزرگان شعر و ادب پارسی است با ابعاد ۳۰×۲۰ تا ۱۷۰×۱۵۰ در معرض دید عموم علاقمندان قرار گرفته است.

علی دربهشتی افزود: نمایشگاه بزرگداشت هفته خوشنویسی از دوشنبه ۲۱ تا پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۷ تا ۲۰ بعد از ظهر دایر است.

وی ادامه داد: نمایشگاه بزرگداشت هفته خوشنویسی در نگارخانه کمال الملک واقع در خیابان شهید جعفری (راه آهن) مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور برپا است.