معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با صدور حکمی «موسی خادمی» را به سمت «معاون هماهنگی اجرای سیاستهای ملی» منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با صدور حکمی «موسی خادمی» را به سمت «معاون هماهنگی اجرای سیاستهای ملی» منصوب کرد. این معاونت جدید که در راستای بهینهسازی و تحولات ساختاری از معاونت سابق هماهنگی و پیگیری منفک شده است، به عنوان بازوی اجرایی معاونت اجرایی رئیسجمهور، مأموریتِ ایجاد انسجام، همافزایی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی کشور برای تحقق دستورات رییس جمهور، مصوبات دولت، سیاستهای کلان دولت و برنامه هفتم توسعه را در حوزههای بین دستگاهی و فرادستگاهی بر عهده دارد.
موسی خادمی در سال ۱۳۴۷ در شهرستان چرام متولد و مدرک دکترای خود را در رشته مدیریت راهبردی از دانشگاه عالی دفاع ملی، هم چنین مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک را از دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسیارشد تبدیل انرژی را از دانشگاه تبریز دریافت نمودهاند.
خادمی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران بوده، علاوه بر تدریس، مسئولیتهای مختلفی را از جمله، استاندار لرستان، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاون برنامهریزی استانداری بوشهر، معاون برنامهریزی استانداری کهگیلویه و بویراحمد و عضویت در هیات مدیره چندین موسسه و شرکت دولتی بر عهده داشتهاند.
علاوه بر آن، انجام فعالیتهای مختلف پژوهشی، عضویت در هیأت امنای چندین دانشگاه، عضویت در شوراهای مختلف پژوهشی و هم چنین مشارکت در تدوین تعدادی از اسناد ملی دستگاههای مختلف نیز از جمله تلاشهای علمی وی است.