به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رئیس فدراسیون چوگان ایران با اشاره به کارشکنی فنی انجمن چوگان آمریکا، گفت: تیم ملی ایران به دلیل عدم صدور روادید به دلیل مسائل سیاسی بین دو کشور و همچنین مسائل فنی و قدرت بازیکنان ما از حضور در جام جهانی چوگان ماسه ای (مانژی) بازماند، البته با رایزنی‌های انجام شده و همچنین حضور سیامک ایلخانی زاده در فدراسیون جهانی چوگان توانستیم سهمیه حضور مستقیم در جام جهانی چوگان چمن را که سال آینده در امارات متحده عربی برگزار می‌شود، بگیریم.

ناظری افزود: تیم چوگان ایران در بین ۶ تیم برتر دنیا قرار دارد و نگاه به این رشته کهن ایرانی باید نسبت به گذشته تغییر کند، تلاش ما برای برگزاری منظم لیگ ملی چوگان در داخل کشور و همچنین برنامه ریزی برای برگزاری اردوهای تدارکاتی خارجی خواهد بود.

وی گفت: چوگان یک هویت ملی است و متعلق به همه کسانی است که قلبشان برای ایران می‌تپد. برای رسیدن به اوج رشد و شکوفایی این رشته؛ توسعه زیرساخت‌ها، استعدادیابی بازیکنان و تولید و پرورش اسب چوگانی را همزمان باید پیش ببریم.

دیدار نهایی جام جهانی چوگان به میزبانی ایالات متحده آمریکا برگزار شد و تیم میزبان با نتیجه ۱۶ بر ۱۴ تیم آرژانتین را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. تیم‌های آرژانتین و فرانسه دوم و سوم شدند.