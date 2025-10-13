ششمین کاروان تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی به ارزش بیش از پنج میلیارد تومان به مدارس خراسان جنوبی ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: در راستای تحقق شعار دولت چهاردهم، مبنی بر توسعه عدالت، فضا و تجهیزات آموزشی و پرورشی و با مشارکت مردم و با هدف محرومیت زدایی، این تجهیزات در مدارس استان توزیع خواهد شد.

مرتضوی افزود: این کاروان شامل اقلام مورد نیاز مدارس شبانه‌روزی، هنرستان‌ها و مدارس روستایی استان است که در قالب ۲۴۰ تخته فرش از طریق طرح «حرم تا مدرسه» با همکاری آستان قدس رضوی و مشارکت خیران تهیه شده است.

وی گفت: همچنین ۲۰ دستگاه کیس و نمایشگر، ۱۶ دستگاه لپ تاپ، ۸ دستگاه کولر و ۹ دستگاه ماشین لباسشویی برای مدارس شبانه‌روزی، به همراه تختخواب، تشک، پتو و متکا با ظرفیت ۸۲ نفر در این مرحله بین مدارس شهرستان‌های استان توزیع خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: ارزش مجموع این تجهیزات بیش از پنج میلیارد تومان است و توزیع آن با هدف ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و رفاهی دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، انجام می‌شود.

مرتضوی با تأکید بر ادامه این روند در دولت چهاردهم گفت: با مشارکت مردم و نهاد‌های خیریه، تاکنون چندین کاروان تجهیزات در استان توزیع شده است که نقش مؤثری در تحقق عدالت آموزشی و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان داشته است.