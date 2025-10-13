به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظم‌نسب الباجی با اشاره به اقدامات انجام شده در استان برای فراهم سازی بستر اشتغالزایی و سرمایه گذاری بیان کرد: مطالعات امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی ۳۰ فرصت جدید استان به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی در سامانه مرکز خدمات سرمایه گذاری خوزستان بارگذاری و این اقدام در راستای معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران انجام شد.

وی با اشاره به ثبت ۲۷ هزار نفر اشتغال جدید در سامانه تامین اجتماعی استان افزود: پیگیری رفع موانع و مشکلات طرح‌های سرمایه گذاری و هدایت صحیح منابع مالی در راستای تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا از جمله دیگر اقدامات در راستای رونق سرمایه گذاری در خوزستان بوده است.

کاظم‌نسب الباجی با استناد به اطلاعات مرکز آمار ایران اظهار داشت: نرخ بیکاری استان در تابستان سال جاری به ۱۰.۳ درصد کاهش یافته که حاکی از کاهش ۲.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است، اما این رقم قانع‌کننده نیست و باید برای حل مشکل اشتغال جوانان تلاش مضاعف داشته باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در ادامه با اشاره به پروانه‌های بهره برداری صادر شده در استان در ۶ ماه نخست امسال، تصریح کرد: در بخش صنعت ۸۱ پروانه، کشاورزی ۱۹۲ و گردشگری ۴ مورد پروانه بهره برداری صادر شده است.

وی می‌گوید: حجم سرمایه گذاری پروانه‌های صادر شده در بخش صنعت ۸ هزار و ۱۴ میلیارد تومان، در بخش کشاورزی ۲ هزار و ۴۹۹ میلیارد تومان و در بخش گردشگری ۴۱۰ میلیارد تومان است.

کاظم نسب الباجی میزان اشتغال ایجاد شده با صدور این میزان پروانه بهره برداری در بخش صنعت را ۴ هزار و ۱۴ نفر، کشاورزی ۷۲۵ نفر و گردشگری ۸۷ نفر عنوان کرد.