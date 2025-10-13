هواشناسی زنجان نسبت به وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا هشدار داد.

هشدار هواشناسی زنجان نسبت به وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا

هشدار هواشناسی زنجان نسبت به وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: افزایش سرعت وزش باد تا آستانه شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در استان پیش بینی می‌شود که بر همین اساس هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شد که تا صبح فردا اعتبار دارد.

محمدی افزود: آسمان اغلب مناطق استان تا قبل از ظهر امروز صاف پیش بینی شده است که از بعدازظهر با افزایش ناپایداری مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: به لحاظ دمایی نیز در روز‌های آینده انتظار تغییرات قابل توجهی در الگو‌های دمایی استان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه دمای فعلی شهر زنجان ۲۴ درجه سانتیگراد است، که نسبت به روز گذشته در همین ساعت ۲ درجه افزایش داشته است.