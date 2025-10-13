به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرهنگ "حمید نوری" گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ درمورد آتش زدن خودروی یکی از پیمانکاران خط لوله آب چابهار _زاهدان، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: بلافاصله مأموران به محل حادثه اعزام شدند.

وی در پایان گفت: عوامل این اقدام، تحت تعقیب اند و نتیجه متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.