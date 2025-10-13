فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از قتل یک مرد ۳۰ ساله توسط دوبرادر با سلاح شکاری خبر داد و گفت: متهمان پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده و تلاش پلیس برای دستگیری شان ادامه دارد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سرهنگ «بهزاد بسطامی» فرمانده انتظامی شهرستان ایلام اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در جاده بهشت رضای شهر ایلام، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران انتظامی مشخص شد یکی از دوبرادر با سلاح شکاری به سمت جوان ۳۰ ساله شلیک کرده که متأسفانه منجر به فوت وی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه متهمان بلافاصله پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده است، تصریح کرد: با توجه به هویت مشخص دوبرادر دستگیری آنها به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی و پلیس آگاهی استان قرار گرفته است.