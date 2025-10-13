به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، دفتر مطبوعاتی استانداری نیمروز در خبری اعلام کرد: «محمد قاسم خالد» استاندار نیمروز در دیدار با شماری از تجار افغانستان تأکید کرده است، مشکلات مربوط به حمل و نقل و ترانزیت در مرز «میلک» حل خواهد شد و همکاری‌های ترانزیتی میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران گسترش می‌یابد.

گذرگاه «میلک» یکی از گذرگاه‌های مرزی بین ایران و افغانستان است که بخشی از کالا‌های تجاری از این گذرگاه عبور می‌کند.

برخی مشکلات در ترانزیت و حمل و نقل کالا در گذرگاه‌های مرزی ایران و افغانستان وجود دارد، توقف کامیون‌های حامل کالا‌های تجاری و وجود مشکلات و پیچیدگی‌های مراحل اداری در گمرک‌ها از مهمترین موانعی است که در برابر توسعه تجارت و ترانزیت بین ایران و افغانستان قرار دارد.