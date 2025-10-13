به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در هفته هشتم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور تیم صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی میزبان تیم هوادار تهران بود که در پایان توانست حریف خود را با نتیجه پرگل ۳ بر ۱ شکست دهد.

در این دیدار رضا رضایی در دقیقه ۲۴، محمدامین معیبدنژاد در دقیقه ۸۳ و محسن سیفی در دقیقه ۸۶ برای زردپوشان آبادان گلزنی کردند و سلمان بحرانی در دقیقه ۴۳ تک گل تیم هوادار را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

هم اکنون تیم فوتیال صنعت نفت آبادان با ۹ امتیاز در مکان دهم و تیم هوادار با ۱۱ امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی مسابقات لیگ آزادگان قرار دارند.