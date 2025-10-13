به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز الیاسی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۶۷ هزار ۳۰۰ تُن انواع کود‌های کشاورزی شامل ازت، فسفات و پتاس بین کشاورزان استان توزیع شده که این میزان حجم توزیع کود نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته است.

او با بیان اینکه در پی اجرای سیاست‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی و تلاش مستمر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، استان همدان شاهد رشد بی‌سابقه‌ای در توزیع کود‌های یارانه‌ای بوده است، تصریح کرد: این افزایش چشمگیر، حاصل یک برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگ در سطح ملی و استانی است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ادامه داد: کود‌های تخصیصی از مبادی و پتروشیمی‌ها، توسط دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و بر اساس سهمیه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی به استان همدان اختصاص پیدا می‌کند و سپس سازمان جهاد کشاورزی استان با در نظر گرفتن سطح زیر کشت و نوع محصول تولیدی در شهرستان‌ها، سهمیه‌ها را مشخص کرده و به شرکت اعلام می‌کند.

الیاسی با بیان اینکه فرآیند توزیع نیز از طریق ۱۰۴ کارگزار و عامل فروش در سراسر استان انجام می‌شود تا کود‌ها در نزدیک‌ترین فاصله ممکن به کشاورزان برسد، افزود: تأمین این حجم از کود، نتیجه تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بوده که با حمل روزانه تا سقف ۴۰۰ تُن، توانسته‌اند زنجیره تأمین را بدون وقفه حفظ کنند.