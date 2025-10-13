فرمانده انتظامی شهرستان ارومیه با تأکید بر رویکرد قاطع پلیس در حفظ وحدت و آرامش اجتماعی، اعلام کرد: پلیس با هرگونه اقدام تفرقه‌افکنانه در محیط‌های ورزشی به‌صورت جدی برخورد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده انتظامی ارومیه ضمن تأکید بر لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی، عنوان کرد: شناسایی و برخورد با عوامل اقدامات تفرقه افکنانه و مغایر با وحدت ملی در محیط ها و اماکن ورزشی در دستور کار پلیس قرار دارد.

سرهنگ توحیدی همچنین از هوشیاری و همراهی فوق العاده آحاد مردم در حفظ و تقویت انسجام ملی تشکر کرده و افزود: دشمن بویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه بدنبال تعمیق و بهره برداری از شکافهای اجتماعی و قومی می باشد.