دما و رطوبت هوا تا روز سه شنبه در شهر‌های آبادان و خرمشهر افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی استقرار جریانات جنوبی و مرطوب را تا اواسط روز سه شنبه نشان می‌دهد، سپس با تغییر سوی این جریانات و شمالی شدن آنها از میزان رطوبت در منطقه کاسته خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به میزان رطوبت تا اواسط سه شنبه مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در نوار ساحلی، مناطق جنوبی و جاده‌های مواصلاتی تا مرکز استان دور از انتظار نیست.

او ادامه داد: تا فردا دما بین ۲ تا ۳ درجه افزایش پیدا خواهد کرد و سپس تا اواسط هفته تغییرات محسوسی نخواهد داشت.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۳۶ درجه و کمترین دما ۱۹ درجه سانتیگراد بوده است.