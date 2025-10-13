پخش زنده
مرکز مبادله ایران بیستودوم مهر شاهد عرضه ششمین اوراق مرابحه ارزی کشور بهارزش ۵۰ میلیون یورو است؛ اوراقی که منابع آن صرف راهاندازی واحد تولید PBAT در شرکت پتروشیمی نخل آسماری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طبق اعلام مرکز مبادله ایران، ششمین اوراق مرابحه ارزی بهارزش ۵۰ میلیون یورو برای پروژه پلیبوتیلن پتروشیمی نخل آسماری از ۲۲ مهر در مرکز مبادله ایران عرضه میشود. پیشبینی میشود این پروژه سالانه ۲۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کند.
این اوراق ارزی اولین نوع از اوراق ارزی است که فرایند عرضه آن با مشارکت بانک ملی ایران بهعنوان ضامن، عامل و متعهد پذیرهنویس و شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس بهعنوان مشاور عرضه اوراق انجام میشود.
طبق آگهی عرضه اوراق مرابحه ارزی شرکت پتروشیمی نخل آسماری این اوراق جهت تأمین مالی پروژه «تولید پلیبوتیلن، آدیپات ترفتالات (PBAT)» این شرکت عرضه میشود.
ظرفیت تولیدی محصولات شرکت پتروشیمی نخل آسماری در زمان حاضر، تولید سالیانه ۴۴ هزار تن بوتاندیول (Butanediol)، تولید سالیانه ۸۸ هزار و ۴۰۰ تن فرمالدهید (Formaldehyde) و تولید ۱۳ هزار و ۶۴۰ تن استیلن (Acetylene) است. با تأمین مالی پروژه «تولید پلیبوتیلن، آدیپات ترفتالات (PBAT)» انتظار میرود که تولید سالیانه ۶۰ هزار تن انواع PBAT به ظرفیت تولیدی شرکت پتروشیمی نخل آسماری اضافه شود.
تأمین منابع ارزی مورد نیاز پروژه «تولید پلیبوتیلن، آدیپات ترفتالات (PBAT)» از محل عرضه اوراق مرابحه ارزی، منجر به بهرهبرداری از آن تا پایان سال ۱۴۰۶ و درآمد ارزی ۲۰۰ میلیون دلاری در سال میشود و از طرفی سبب تقویت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه ارزی کشور خواهد شد.
سفارشگیری و خرید اوراق
حداقل حجم هر سفارش یکهزار ورقه و معادل با یکمیلیون یورو است و هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند بهصورت نامحدود تا سقف مبلغ عرضه اوراق، اقدام به خرید کند.
نرخ سود
نرخ سود هر دوی این اوراق ۶ درصد سالیانه است و بهصورت سالیانه توسط ناشر از طریق عامل و بهصورت ارزی به حسابهای معرفیشده دارندگان نهایی اوراق واریز میشود.
گفتنی است؛ نحوه تسویه اصل و سود بهصورت ارزی و با ارز یورو خواهد بود.
مدت اوراق
مدت اوراق ۴۸ ماه (چهار سال) است. پذیرهنویسی این اوراق از تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز میشود و بهمدت یک هفته و تا پایان روز کاری ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.
دوره نقل و انتقال وجوه ارزی از ابتدای روز کاری ۳۰ مهرماه ماه آغاز شده است و تا پایان وقت اداری روز ۱۷ آبان ماه ادامه دارد؛ لازم به ذکر است؛ در صورت نیاز، امکان تمدید این دوره برای ۱۵ روز کاری دیگر نیز وجود دارد. در این دوره متقاضیان خریدی که در دوره پذیرهنویسی اوراق، اقدام به سفارشگذاری خرید کردهاند، باید مبلغ خرید اوراق را به حسابهای معرفیشده عامل فروش و دریافت و پرداخت اوراق واریز کنند.
ارکان اوراق
اوراق مرابحه ارزی نخل آسماری با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قبولی سمت عاملیت فروش و دریافت و پرداخت، ضمانت و تعهد پذیره نویسی توسط بانک ملی ایران و با مشارکت تأمین سرمایه خلیج فارس بهعنوان مشاور عرضه، عرضه میشود.
