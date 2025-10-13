در منطقه ۲ تهران؛
اجرای عملیات گسترده مقاومسازی و نوسازی ساختمانهای آسیبدیده جنگ
شهردار منطقه ۲ با اشاره به آغاز عملیات تخریب و نوسازی ساختمانهای آسیبدیده در جنگ ۱۲ روزه گفت: منطقه دو با ۶۲۵ ملک بیشترین آسیب را متحمل شد و پس از واگذاری مسئولیت بازسازی به شهرداری تهران، عملیات پایش و ارزیابی جامع آغاز و مراحل مختلف ساماندهی اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،
مهدی صالحی در تشریح روند اقدامات اجرایی در ساماندهی ساختمانهای آسیبدیده گفت: پس از انجام مراحل پایش و ارزیابی فنی، عملیات ساماندهی بلافاصله آغاز شد، در گام نخست، ۴۰۶ واحد که نیازمند تعمیرات جزئی بودند، با تخصیص اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان، به طور کامل تعمیر و تکمیل و تحویل مالکان شد.
شهردار منطقه ۲ با اشاره به اینکه بر اساس نظرات کارشناسی ساختمان اساتید سرو با ۴۸ واحد مشمول طرح مقاومسازی شد که عملیات اجرایی آن آغاز شده است، گفت: ۲۵ ساختمان شامل ۷۲ واحد نیز مشمول تعمیرات متوسطه و پایدارسازی شدهاند که کار آن به اتمام رسیده است.
صالحی افزود: ۱۶ ساختمان شامل ۱۱۳ واحد به دلیل آسیبدیدگی بالا مشمول تخریب و نوسازی شدهاند که مراحل صدور پروانه ساخت آنها انجام و عملیات تخریب تعدادی از آنها شروع شده است تا مرحله نوسازی را کلید بزنیم.
وی در خصوص اظهارات مطرح شده در رسانههای مبنی بر آغاز نشدن عملیات تخریب و نوسازی بلوک ۴ ساختمان ارکیده توضیح داد: عملیات تخریب و نوسازی هر ساختمان مستلزم مباحث قانونی همچون تعیین قدرالسهم، وکالتنامه و اقرارنامه مالکان است که همین مباحث قانونی دلیل تاخیر در آغاز عملیات ساختمان ارکیده بود و پس از پیگیریهای صورتگرفته با تکمیل این فرایند عملیات تخریب و گودبرداری توسط پیمانکار آغاز شده است.
شهردار منطقه ۲ در خصوص طرحهای حمایتی همچون اختصاص ودیعه مسکن گفت: بر همین اساس ۱۵۹ خانوار مشمول اسکان موقت شدند که ودیعه مسکن بر اساس گرید های تعیین شده اختصاص یافت .
وی در ادامه گفت: بر اساس ابلاغیه شهرداری تهران گریدهای C,D که شامل تعمیرات مقاومسازی و تخریب و نوسازی هستند میانگین ۱۵ میلیارد ریال ودیعه و اجاره بسته به متراژ واحدها تعیین شده و ودیعههای ۵ میلیارد ریال به واحدهای با تعمیرات متوسط اختصاص دارد. در خصوص شهروند محترم خیابان آبشوری که در اظهارات خود به پرداخت ۵ میلیارد ودیعه اشاره کردهاند، لازم به توضیح است که در طبقهبندی صورتگرفته ساختمان مذکور مشمول تعمیرات متوسطه بود و با درخواست خود مالکین، ملک مذکور تخریب و نوسازی میشود
صالحی در پاسخ اظهارات مطرح شده توسط شهروند محله آبشوری مبنی بر پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان کمکهزینه خرید لوازم منزل گفت: میزان کمکهزینه خرید لوازم منزل، بر اساس بازدید و نظر کارشناسی و تأییدیه مالکین تعیین شده است و به طور میانگین ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بسته به میزان خوداظهاری تعیین و پرداخت شده است.
وی افزود: باتوجهبه مصوبه دولت و ابلاغیه شهرداری تهران، خسارت لوازم منزل با توجه به میزان خسارت از ۷ میلیارد تا ۲۳ میلیارد ریال پرداخت میشود.