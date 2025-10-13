وزش باد شدید در شمال استان
کارشناس سازمان هواشناسی استان ایلام گفت: وزش باد شدید در استان گزارش شده و شدت آن در نیمه شمالی استان محسوس است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احسان احمدینژاد» کارشناس سازمان هواشناسی ایلام اظهار داشت: براساس بررسی نقشهها و الگوهای هواشناسی، امروز دوشنبه وزش باد شدید تا بهنسبت شدید برای استان ایلام پیشبینی میشود و وزش باد در نیمه شمالی استان شدیدتر از سایر نقاط است.
وی افزود: وزش باد موجب بروز گرد و غبار محلی در بعضی نقاط استان خواهد شد.
احمدینژاد همچنین مطرح کرد: تغییرات دما در استان ایلام نیز تا روز چهارشنبه محسوس نیست، اما در روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد افزایش جزئی یک تا دو درجهای دما در استان هستیم.