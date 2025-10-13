پخش زنده
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اعلام کرد: این استان با تولید چهار هزار و ۳۲۰ تن قارچ خوراکی جزو استانهای پیشرو در تولید این محصول قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسعود جعفرنژاد از تداوم روند رو به رشد تولید قارچ خوراکی در شهرستانهای مختلف استان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴ هزار و ۳۲۰ تن قارچ خوراکی در مجموع ۱۳۰ واحد تولیدی شامل ۱۲ واحد صنعتی و ۷۶ واحد خانگی و مشاغل خرد روستایی تولید شده است.
وی افزود: واحدهای صنعتی در این حوزه در شهرستانهای مختلف از جمله جلفا، بستانآباد، هشترود، تبریز و بناب فعالیت دارند.
جعفرنژاد با اشاره به اینکه سطح زیرکشت سالانه قارچ در استان حدود ۲۰ هکتار است گفت: میانگین عملکرد تولید قارچ در استان ۲۲ کیلوگرم در هر مترمربع است که با تکیه بر دانش فنی تولیدکنندگان و استفاده از بسترهای نوین کشت، بازدهی مطلوبی بهدست آمده است.
مدیر امور باغبانی سازمان خاطرنشان کرد: توسعه واحدهای خانگی و حمایت از مشاغل کوچک، ضمن ایجاد اشتغال پایدار در مناطق شهری و روستایی، به افزایش امنیت غذایی و ترویج مصرف محصولات سالم کمک کرده است.
وی با بیان اینکه شهرستانهای بستان آباد و تبریز در تولید قارچ خوراکی رتبههای اول و دوم را در استان آذربایجان شرقی به خود اختصاص دادهاند افزود: در شهرستان بستان آباد ۴ واحد تولید قارچ دکمهای صنعتی و بیش از ۳۰ واحد تولید خانگی فعال وجود دارد و این شهرستان به دلیل آب و هوای خاص خود _تابستانهای خنک و اقلیم مناسب کشت و پرورش قارچ خوراکی_ و نزدیکی به مرکز استان و شهرستانهای همجوار از لحاظ بازار مصرف، مناسب تولید قارچ است.