به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسعود جعفرنژاد از تداوم روند رو به رشد تولید قارچ خوراکی در شهرستان‌های مختلف استان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴ هزار و ۳۲۰ تن قارچ خوراکی در مجموع ۱۳۰ واحد تولیدی شامل ۱۲ واحد صنعتی و ۷۶ واحد خانگی و مشاغل خرد روستایی تولید شده است.

وی افزود: واحد‌های صنعتی در این حوزه در شهرستان‌های مختلف از جمله جلفا، بستان‌آباد، هشترود، تبریز و بناب فعالیت دارند.

جعفرنژاد با اشاره به اینکه سطح زیرکشت سالانه قارچ در استان حدود ۲۰ هکتار است گفت: میانگین عملکرد تولید قارچ در استان ۲۲ کیلوگرم در هر مترمربع است که با تکیه بر دانش فنی تولیدکنندگان و استفاده از بستر‌های نوین کشت، بازدهی مطلوبی به‌دست آمده است.

مدیر امور باغبانی سازمان خاطرنشان کرد: توسعه واحد‌های خانگی و حمایت از مشاغل کوچک، ضمن ایجاد اشتغال پایدار در مناطق شهری و روستایی، به افزایش امنیت غذایی و ترویج مصرف محصولات سالم کمک کرده است.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های بستان آباد و تبریز در تولید قارچ خوراکی رتبه‌های اول و دوم را در استان آذربایجان شرقی به خود اختصاص داده‌اند افزود: در شهرستان بستان آباد ۴ واحد تولید قارچ دکمه‌ای صنعتی و بیش از ۳۰ واحد تولید خانگی فعال وجود دارد و این شهرستان به دلیل آب و هوای خاص خود _تابستان‌های خنک و اقلیم مناسب کشت و پرورش قارچ خوراکی_ و نزدیکی به مرکز استان و شهرستان‌های همجوار از لحاظ بازار مصرف، مناسب تولید قارچ است.