به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا امینی افزود: طرح بزرگ پل شهدای غزه در میدان جمهوری اسلامی به طول ۵۵۰ متر و عرض ۱۰۱ متر در حال ساخت می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه این پل عریض‌ترین پل سیمانی خاورمیانه است، ادامه داد: آسفالت رمپ شمالی و بتن ریزی رمپ جنوبی در حال اجرا می‌باشد و پیش بینی می‌شود پل شهدای غزه تا پایان مهر ماه به طور کامل به بهره برداری برسد.

شهردار اهواز خاطر نشان کرد: با نورپردازی و اصلاحات هندسی، این پل نه‌تنها ترافیک را روان می‌کند، بلکه به‌عنوان اثری فاخر و ماندگار برای اهواز خواهد بود.