نشست تخصصی «تجارت هوشمندانه، صادرات محصولات دانشبنیان» با حمایت سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی و به مناسبت روز ملی صادرات، ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ در اتاق بازرگانی ایران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،.این رویداد با هدف بررسی مجدد ظرفیتهای صادراتی در بخش خدمات و محصولات حوزه فناوریهای پیشرفته برنامهریزی شده است و تأکید ویژهای بر معرفی و تبیین ابزارهای پشتیبانی مورد نیاز برای توسعه صادرات خدمات و محصولات دانشبنیان، بهویژه با تکیه بر نقش محوری فناوری اطلاعات خواهد داشت تا مسیر ورود این محصولات به بازارهای جهانی تسهیل شود.
مدیران و سیاستگذاران در این نشست، پنج محور کلیدی را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. این محورها شامل شناسایی اهرمهای کارآمد و مهندسی صادرات خدمات و محصولات و همچنین شناسایی موانع اصلی توسعه صادرات و خدمات ضروری برای عبور از این سدها است.
کاربرد هوش مصنوعی (AI) و دیگر ابزارهای فناورانه در تحلیل بازار، توسعه و ورود به بازارهای بینالمللی، همچنین، راهکارهای ایجاد مزیتهای رقابتی در فرآیند صادرات با تکیه بر خدمات فناوری اطلاعات و ارتقاء بهرهوری و در نهایت، رسیدگی به چالشهای رگولاتوری و مالکیت فکری در زمینه صادرات محصولات فناورانه، نوآورانه و خلاق از دیگر موضوعات مهم این گفتوگو خواهد بود.
به نقل از معاونت علمی ریاستجمهوری، علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای حضور میتوانند با شماره تلفنهای ۰۲۱۲۲۶۶۳۸۸۵ و ۰۲۱۲۲۶۶۲۵۹۸ تماس بگیرید.