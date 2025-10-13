فرماندار بیله‌سوار مغان از افزایش ۳۰ درصدی درآمد اداره پست این شهرستان در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محبوب حسینی در نشست با رئیس اداره پست بیله‌سوار اظهار کرد: در این مدت کد پستی ایجادی ۹۳۵ فقره با درآمد ۹۵۰ میلیون ریال بوده و درآمد اداره پست بیله‌سوار نیز به ۶ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال رسید.

وی ادامه داد: در ۶ ماه اول امسال ۲۳ هزار و ۵۷۷ نامه به اداره پست این شهرستان وارد و هشت هزار و ۸۳۸ نامه نیز از این اداره ارسال شده است.

فرماندار بیله‌سوار از تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی کارکنان پست در ارائه خدمات گسترده به مردم شهرستان قدردانی کرد و با اشاره به اهمیت ارتباطات در دنیای امروز گفت: پست از قدیمی‌ترین و قابل اعتمادترین نهاد‌های ارتباطی است که امروز نیز با توسعه خدمات الکترونیک نقش مهمی در تسهیل امور مردم و دستگاه‌های اجرایی دارد.

وی با تاکید بر لزوم ارتقای خدمات پستی در مناطق روستایی و کمتر برخوردار افزود: باید تلاش کنیم تا عدالت در ارائه خدمات پستی در تمام نقاط شهرستان برقرار باشد و هیچ منطقه‌ای از خدمات نوین پست محروم نماند.