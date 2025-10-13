به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلال علمدار با تأکید بر اینکه آب شرب شهر یزد از نظر بهداشتی کاملاً ایمن و در محدوده استاندارد‌های ملی است، گفت: پایش‌های دوره‌ای کیفیت آب به‌صورت شبانه‌روزی و تحت نظارت دستگاه‌های ناظر از جمله دانشگاه علوم پزشکی صورت می‌گیرد و نتایج همه آزمایش‌ها نشان‌دهنده سلامت آب شرب شهروندان است.

جلال علمدار در پاسخ به برخی دغدغه‌ها پیرامون کیفیت آب شرب شهر یزد اظهار داشت: شرکت آبفا همواره تأمین آب سالم، بهداشتی و پایدار را به عنوان اولویت اصلی خود دنبال کرده و در همین راستا پایش‌های مستمر کمی و کیفی در سطح شهر‌ها و روستا‌های استان یزد انجام می‌دهد.

وی، با اشاره به اینکه تمام مراحل نمونه‌برداری و آزمایش آب شرب طبق دستورالعمل‌ها و استاندارد‌های ملی صورت می‌گیرد، افزود: آب شرب تأمین‌شده در استان یزد به طور منظم مورد آزمایش روزانه، ماهیانه، شش‌ماهه و سالیانه قرار می‌گیرد و نتایج این آزمایش‌ها به تأیید مراجع نظارتی از جمله دانشگاه علوم پزشکی می‌رسد.

علمدار در ادامه با بیان اینکه در فصل گرم سال ممکن است به دلیل افزایش مصرف و بهره‌گیری از منابع داخلی، میزان املاح آب اندکی افزایش یابد، گفت: این تغییر طبیعی است و هیچ‌گونه تأثیری بر سلامت آب شرب ندارد، هرچند ممکن است بر عملکرد تاسیسات و کولر‌های آبی تأثیر جزئی بگذارد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد خاطرنشان کرد: برای کاهش آثار املاح در کولر‌های آبی، استفاده از سایه‌بان و رعایت نکات فنی توصیه می‌شود، زیرا این اقدام موجب کاهش تبخیر، صرفه‌جویی در مصرف آب و کاهش رسوبات می‌شود.

وی، در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم، تأکید کرد: با توجه به اینکه با صرفه جویی آب می‌توان نیاز استفاده از منابع آب داخلی را کاهش داد لذا شهروندان با صرفه جویی می‌توانند در بهبود کیفیت آب ما را یاری کنند.

گفتنی است؛ این شرکت همواره آماده دریافت و بررسی گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۲ است.