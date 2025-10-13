پخش زنده
نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران از آمادگی این سازمان برای همکاریهای گسترده با متخصصان وزارت جهاد کشاورزی در اجرا و حمایت از طرح های توسعهای و تحقیقاتی در بخش کشاورزی ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرخ طایراو امروز در آیین گشایش ۲۴ اُمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران ۱۴۰۴ افزود: سازمان فائو در تمام کشورهای عضو نمایندگی دارد و در ایران نیز با جدیت فعالیت میکند.
وی گفت: ماموریت ما کمک به مردم جهان برای بهبود سطح زندگی و تأمین امنیت غذایی است و ایران در این زمینه نقش ویژهای دارد، زیرا از منابع غنی آب شیرین و شور و خاک برخوردار است و ظرفیتهای بالایی در کشاورزی دارد.
نماینده سازمان فائو در ایران با اشاره به اهمیت ایران در تأمین مواد غذایی و نقش راهبردی این کشور در منطقه افزود: خداوند به مردم ایران سرزمینی پربرکت داده است و با ارزیابیهای موفق در زمینه کشاورزی، میتوان گامهای بزرگی در توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی برداشت.
طایراو با ابراز خرسندی از دستاوردهای بخش کشاورزی ایران گفت: پیشرفتهای ایران در حوزه کشاورزی کار سازمان ملل متحد را برای گسترش همکاریها آسانتر میسازد و ما میتوانیم از تجربههای موفق ایران بهره بگیریم و آنها را به کشورهای دیگری که نیازمند چنین دستاوردهایی هستند منتقل کنیم.
وی با اشاره به فعالیت بخش خصوصی در حوزه کشاورزی ایران افزود: حضور فعال بخش خصوصی در این عرصه میتواند به ارتقای بهرهوری و نوآوری در بخش کشاورزی کمک شایانی کند.