جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی به عنوان قدیمی‌ترین و معتبرترین رویداد نوآوری و فناوری کشور فرصتی است تا نخبگان جوان مسیر ورود به اقتصاد آینده را پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی با هدف رشد ایده پردازی، توسعه فرهنگ فن آفرینی(کارآفرینی مبتنی بر فناوری)، تشویق فعالان عرصه فن آفرینی و تعامل بین سرمایه گذاران، فن آفرینان، ایده پردازان و پژوهشگران، همه ساله با حمایت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و بنیاد ملی نخبگان در سطح ملی برگزار می شود.

ابوالفضل محمد ابراهیم معاون پارک علم و فن آوری استان مرکزی گفت: بیستمین دوره جشنواره شیخ بهایی در دو بخش اصلی و مسابقه تخصصی برگزار خواهد شد، و فن آوران،شرکت های فن آور و سرمایه گذاران،خیرین و سکوهای مالی حامی فن آوران می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

او گفت: علاقه مندان تا پانزدهم آبانماه فرصت دارند تا با مراجعه به درگاه های الکترونیکی جشنواره و پارک علم و فن آوری برای حضور در جشنواره ثبت نام کنند.