رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به اجرای سومین مرحله طرح مقابله با مالخران اموال مسروقه افزود: دستگیری ۱۸۱ مالخر و کشف ۲۳۴ پرونده مرتبط با سرقت از نتایج این طرح می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار محمد قنبری در تشریح این خبر اظهار کرد: در ادامه برنامه‌های هوشمند و هدفمند و در راستای ارتقای امنیت عمومی و جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه، طرح سراسری مقابله مالخران و صنوف متخلف توسط پلیس آگاهی در سراسر کشور با حضور میدانی کارآگاهان و با بهره گیری از تمام ظرفیت‌ها و توان نیرو‌های انتظامی به مرحله اجرا در آمد.

وی با اشاره به اینکه سومین مرحله این طرح در ۸ مهرماه سال جاری به مدت دو روز اجرا شد، افزود: نتایج این مرحله از اجرای طرح تعداد ۱۸۱ مالخر در سراسر کشور دستگیر و ۲۳۴ پرونده مرتبط با سرقت کشف و رسیدگی شد و همچنین بیش از ۵۴۶ واحد صنفی از جمله سمساری‌ها، مراکز خرید و فروش اجناس دست دوم مورد بازدید قرار گرفت که برای ۹۹ واحد صنفی متخلف اخطار به پلمب صادر شد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با تأکید بر تداوم این طرح‌ها گفت: پلیس آگاهی با تمام توان و قاطعیت در برابر مالخران و افراد سودجویی که با خرید اموال مسروقه زمینه تداوم سرقت‌ها را فراهم می‌کنند، ایستاده و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش مردم خدشه دار شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم باید هوشیار باشند و از خرید اجناس بدون فاکتور و فاقد هویت مشخص خودداری کنند، چرا که این اقدام نه تنها جرم محسوب می‌شود بلکه به چرخه سرقت در جامعه دامن می‌زند.

سردار قنبری ضمن قدردانی از تلاش شبانه روزی کارآگاهان و مأموران انتظامی سراسر کشور، تأکید کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با هیچ فرد و واحد صنفی متخلفی در این زمینه اغماض نخواهد شد.