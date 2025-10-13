شبکه‌ رادیویی فرهنگ روز دوشنبه ۲۱ مهر مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع و شنیدنی را برای علاقه‌مندان فرهنگ، هنر و ادبیات ایرانی تدارک دیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه‌های «رهنمون» با نقدو بررسی سیاست‌گذاری هنر ساعت ۱۰:۳۰ با نگاهی به نقش سیاست گذاری استاندارد در افزایش اعتماد عمومی میزبان دکتر سید مهدی جوادی مدیرعامل سابق بنیاد سینمایی فارابی و تهیه کننده سینما و دکتر پدرام جوادزاده عضو هئیت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات بود.

«سیم و زر» با بررسی کتاب یهودستیزی؛ واقعیت یا دستاویز سیاسی به قلم علیرضا سلطانشاهی ساعت ۱۲:۳۰ و در گفت‌و‌گو با نوبسنده کتاب پخش می‌شود امین خرّمی به عنوان کارشناس و علیرضا سلطانشاهی نویسنده‌ کتاب ، به عنوان مهمان ، درباره‌ ابعاد نظری و سیاسی مفهوم یهودستیزی گفت‌و‌گو می‌کنند.

کتاب در شش فصل، با بررسی پیشینه‌های تاریخی و ایدئولوژیک این پدیده، تفاوت میان دین یهود و رویکرد‌های صهیونیستی را تحلیل کرده و جایگاه هولوکاست را به عنوان ابزار سیاسی در این گفتمان می‌سنجد و «سرزمین من» ساعت ۱۳ زنده از آباده با موضوع رویداد ایران‌جان، فارس ایران با هدف معرفی موقعیت فرهنگی، هنری و گردشگری شهر آباده، و گفت‌و‌گو با هنرمندان، فعالان صنایع‌دستی، پژوهشگران میراث فرهنگی و چهره‌های فرهنگیِ بومی و مسئولان این حوزه از دیگر برنامه‌های محوری امروز هستند.

در ادامه، مستند «فرهنگ» همراه با سمیه نجفی با سفر به مرودشت و پاسارگاد و روایت‌های تاریخی از تخت‌جمشید ساعت ۱۴:۳۰ پخش می‌شود.

مجله شنیداری شعر و ادب فارسی «ققنوس» نیز ساعت ۱۵ با گفت‌و‌گو باسعید یوسف نیا شاعر و پژوهشگر ادبیات در خصوص حافظ (برنامه آن سوی آن)، صحیت با حسام پور مدیر مرکز حافظ شناسی در خصوص روز بزرگداشت حافظ و گفت‌و‌گو با امیری فیروزکوهی شاعر و دختر استاد امیری فیروزکوهی در خصوص آثار اسناد امیری فیروزکوهی روانه آنتن می‌شود

هفت اقلیم ساعت ۱۶ از گروه ادب و هنر و ایستگاه ۱۰۶ ساعت ۱۷ از گروه تاریخ و اندیشه در قالب مجله‌های فرهنگی، تازه‌ترین خبر‌های هنر، اندیشه و رویداد‌های فرهنگی را پوشش می‌دهند.

««مدرسه عشق» نیز ساعت ۱۹:۳۰ با روایت زندگی رزمندگان و ایثارگران دیار فارس در هشت سال دفاع مقدس، به بخش‌هایی از ادبیات پایداری می‌پردازند.

کتاب فرهنگ از گروه تاریخ و اندیشه در دوشنبه‌های کودک و نوجوان ساعت ۲۰ به بررسی آثار ادبی ویژه‌ کودکان با نیاز‌های خاص اختصاص دارد و در گفت‌و‌گو با ابوذر محمدزاده و محمدامین ابراهیمیان‌مقصود به این موضوع پرداخته می‌شود، آخرین رویداد‌های حوزه کودک و نوجوان با اجرای سپیده زهرا سادات ابوترابی، مهمان نوجوان، بخوان و خلاق باش با اجرای جمعی از نوجوانان گزارشگر کوچک با اجرای رایان دیگر بخش‌هایی است که یلدا احتشامی تهیه کننده این برنامه تدارک دیده است.

شب‌های فرهنگ ساعت ۲۱:۳۰ از گروه تولید و تامین به مرور جریان‌های فرهنگی معاصر اختصاص دارد و در ادامه برنامه «نیستان» ساعت ۲۲ در پنج بخش، از شورآفرینی در موسیقی ایرانی تا بداهه‌نوازی، با حضور محسن حسینی، بابک بختیاری، فاطمه کاهه، وحید طالبی گلپایگانی و محمدسعید میرزایی پخش می‌شود.

در پایان، «نمایش فرهنگ» ساعت ۲۳ با اجرای نمایشی ازعاشقانه‌های شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی پرونده‌ این روز فرهنگی را می‌بندد.