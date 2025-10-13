دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان درباره ارسال پیام با سرشماره جعلی با عنوان شکایت علیه مشترکان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، روابط عمومی شرکت توزیع برق استان سمنان در اطلاعیه ای اعلام کرد :

اخیراً پیامی با سرشماره جعلی تحت عنوان «برق ایران» و با محتوای «شکایت علیه شما ثبت شده است» در فضای مجازی و پیامک‌ها در حال انتشار است.

این پیام و لینک همراه آن جعلی و با هدف کلاهبرداری طراحی شده است. از همه هم‌استانی‌های عزیز درخواست می‌شود:

به هیچ عنوان روی لینک ارسال‌شده کلیک نکنید و هیچ‌گونه اطلاعات شخصی یا بانکی خود را در اختیار این صفحات قرار ندهید.

اطلاع‌رسانی رسمی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان صرفاً از طریق درگاه‌های رسمی و معتبر انجام می‌شود.