فرمانده مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با معاون مدیرکل عملیات گارد ساحلی کویت، بر لزوم تأمین امنیت مرز‌های مشترک دو کشور و مقابله با جرائم دریایی تأکید کرد.

تاکید ایران و کویت بر تقویت همکاری‌های مرزی و مقابله با جرائم دریایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به منظور تحکیم روابط دیپلماسی و ارتقاء امنیت مرز‌های آبی، سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با سرهنگ دریایی خالد سالم بو ربیع معاون مدیرکل عملیات گارد ساحلی کویت دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سردار گودرزی در این دیدار ضمن خوش آمدگویی به هیئت گارد ساحلی دولت کویت، بر مشترکات دینی و فرهنگی میان دو کشور تأکید کرد و گفت: علاوه بر مشترکات دینی و سیاسی، باید تعامل و مشترکات مرزی نیز گسترش پیدا کند و این موضوع یکی از بهترین دلایل بر ارتقاء روابط دیپلماتیک بین دو کشور می‌باشد.

فرمانده مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر امنیت مرز‌های دریایی میان دو کشور تأکید کرد و افزود: حفظ و تداوم ثبات امنیت دریانوردی در خلیج فارس تنها با مشارکت همه جانبه کشور‌های منطقه امکان پذیر می‌باشد و دریابانی مرزبانی فراجا تمام تلاش خود را در جهت ارتقاء امنیت دریانوردی به کار بسته است تا تجارت دریایی در منطقه استراتژیک و تاریخی خلیج فارس سهل‌تر و در امنیت کامل صورت پذیرد.

سردار گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود بر توسعه و گسترش روابط دو جانبه، امنیت دریانوردی، مقابله با جرائم دریایی و رعایت منافع مشترک تأکید داشت.

گفتنی است؛ این دیدار یازدهمین نشست مرزی میان دو کشور بود که در پایان آن تفاهم نامه مرزی بین دو کشور به امضا رسید.