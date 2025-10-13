دادستان بندر امام خمینی گفت: با پیگیری دستگاه قضایی، در نیمه نخست امسال ترخیص بیش از ۲۳۰ هزار تن نهاده دامی از بنادر و گمرکات این شهر انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جعفری‌اصل گفت: در نیمه نخست امسال با ورود دستگاه قضایی و رفع موانع موجود، بیش از ۲۳۰ هزار تن نهاده دامی از بنادر و گمرکات بندر امام خمینی طی هفت مرحله ترخیص شد.

وی با تأکید بر اینکه این اقدام به‌منظور تسریع در تأمین نهاده‌های مورد نیاز دامداران و جلوگیری از رسوب کالا‌های اساسی در بنادر انجام شده است، بیان داشت: در راستای صیانت از حقوق عامه و تحقق سیاست‌های کلان قوه قضائیه در حمایت از تولید، با دستور دادستانی، روند ترخیص نهاده‌های دامی که به دلایل اداری و بانکی متوقف مانده بود، تسهیل و در چند مرحله وارد چرخه توزیع رسمی کشور شد.

جعفری اصل با اشاره به نقش این بندر در تأمین کالا‌های اساسی کشور افزود: تسریع در ترخیص نهاده‌های دامی نه تنها از آسیب به سرمایه‌های ملی و ضایع شدن کالا‌ها جلوگیری کرد، بلکه موجب افزایش سرعت تأمین خوراک دام و حمایت از امنیت غذایی کشور نیز شد.

وی تصریح کرد: دادستانی بندر امام خمینی در چارچوب مسئولیت‌های نظارتی و مأموریت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، همچنان بر روند واردات، نگهداری و توزیع نهاده‌های اساسی نظارت مستمر خواهد داشت تا از هرگونه تخلف، احتکار یا تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.