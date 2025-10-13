به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه خبری قدس فید به نقل از شبکه العربی تصاویری از آزادی ۱۳ اسیر صهیونیست (دومین گروه از اسرای صهیونیست) در جنوب نوار غزه منتشر کرد.

صبح امروز نیز در دور اول آزادی اسیران اسرائیلی ۷ اسیر آزاد شدند.

نیرو‌های گردان‌های القسام در حین تحویل اسرای صهیونیست

شبکه الجزیره در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس تصاویری از اعضای گردان‌های القسام شاخه نظامی حماس در حین تحویل اسرای صهیونیست به صلیب سرخ جهانی در نوارغزه منتشر کرد.

اولین گروه از اسیران اسرائیلی آزاد شده به پایگاه رعیم در اسرائیل منتقل شدند



پلیس اسرائیل روز دوشنبه اولین گروه از اسران اسرائیلی را که حماس در غزه آزاد کرد، تا پایگاه نظامی رعیم در اسرائیل (فلسطین اشغالی) همراهی کرد. همچنین قرار است تقریباً ۲۰۰۰ زندانی محکوم و بازداشت شدگان فلسطینی در این تبادل آزاد شوند.