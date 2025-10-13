پخش زنده
دومین گروه از اسیران صهیونیست شامل ۱۳ اسیر در جنوب لبنان تحویل صلیب سرخ شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه خبری قدس فید به نقل از شبکه العربی تصاویری از آزادی ۱۳ اسیر صهیونیست (دومین گروه از اسرای صهیونیست) در جنوب نوار غزه منتشر کرد.
صبح امروز نیز در دور اول آزادی اسیران اسرائیلی ۷ اسیر آزاد شدند.
نیروهای گردانهای القسام در حین تحویل اسرای صهیونیست
شبکه الجزیره در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس تصاویری از اعضای گردانهای القسام شاخه نظامی حماس در حین تحویل اسرای صهیونیست به صلیب سرخ جهانی در نوارغزه منتشر کرد.