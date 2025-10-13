به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی مسابقات، مسابقات در سالن کالینگا با حضور ۱۶ تیم مردان و ۱۴ تیم زنان برگزار می‌شود. در دور گروهی تیم‌های اول به دور حذفی صعود می‌کنند و سایر رده‌ها برای رده‌های پایین‌تر مسابقه خواهند داد. دو تیم برتر دسته اول به دور یک چهارم نهایی دسته برتر صعود می‌کنند.

نتایج و برنامه مسابقات تیم‌های ایران به این شرح اعلام شد:

مردان - دسته اول:

نیمه نهایی - دوشنبه ۲۱ مهر:

ایران ۳ - ۱ سنگاپور

در تیم ایران امیر حسین هدایی ۳ - ۱ و نوشاد عالمیان ۲ بار با نتایج ۳ - ۰ و ۳ - ۲ به پیروزی رسیدند و بنیامین فرجی ۰ - ۳ مغلوب شد. در این دیدار محمد موسوی استراحت کرد. تیم ایران در دیدار پایانی با برنده مصاف قزاقستان با کره شمالی رو‌به‌رو می‌شود.

تیم ایران پیش از این در دور گروهی دسته اول و در گروه دو ۳ - ۰ تیم‌های مالدیو و مغولستان را شکست داد و با ۴ امتیاز به عنوان تیم اول صعود کرد.



زنان - دسته اول:

برای رده‌های ۱۱ تا ۱۴ - دوشنبه ۲۱ مهر:

ایران - قزاقستان (در جریان)

تیم ایران با ترکیب فاطمه یاری، ندا شهسواری، شیما صفایی، ستایش ایلوخانی و صبا سراجی به مصاف حریفان می‌رود.

تیم بانوان ایران پیش از این در دور گروهی دسته اول و در گروه چهارم ۳ - ۰ تیم‌های قرقیزستان و نپال را شکست داد و ۰ - ۳ از مالزی شکست خورد و با ۴ امتیاز در رده دوم قرار گرفت.