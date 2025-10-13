پخش زنده
امروز: -
مجری طرح مواد و عناصر معدنی حیاتی و راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از بررسی و اجرای روشهای نوین استحصال لیتیوم در این سازمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو، حسن صدیقی گفت: ایمیدرو با هدف بهرهبرداری بهینه از منابع لیتیوم و کاهش وابستگی به واردات، برنامههای متعددی را در حوزه اکتشاف، تحقیق و توسعه و ارتقای فناوری استحصال این ماده معدنی حیاتی در دست اجرا دارد.
وی افزود: این اقدامات با هدف تقویت خودکفایی و توسعه زنجیره ارزش لیتیوم در کشور طراحی شده و بخشی از راهبرد کلان ایمیدرو برای توسعه پایدار بخش مواد معدنی حیاتی محسوب میشود.
صدیقی با اشاره به مطالعات جامع ایمیدرو درباره وضعیت لیتیوم در ایران از منظر سرمایهگذاری و تجاری اظهار کرد: این مطالعه با تمرکز بر تدوین راهبردهای کاهش وابستگی به واردات و اولویتبندی محصولات مرتبط، چارچوبی برای توسعه پایدار صنعت لیتیوم در کشور فراهم میکند.
مجری طرح مواد و عناصر معدنی حیاتی و راهبردی ایمیدرو همچنین از تعریف طرحهای فناوری و نوآوری در حوزه استحصال لیتیوم در سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: یکی از این طرحها، بررسی امکان استخراج لیتیوم از منابع شورابهای به روش جذب انتخابی یا استخراج مستقیم (DLE) است که به عنوان رویکردی نوآورانه در بهرهبرداری از منابع غیرمتعارف لیتیوم شناخته میشود.
وی اضافه کرد: مطالعه استحصال لیتیوم از پساب تأسیسات آبشیرینکن کشور نیز در دستور کار قرار دارد که میتواند به عنوان گامی مهم در جهت استفاده از منابع غیرسنتی و پایدار، به تنوعبخشی در منابع تأمین لیتیوم کمک کند.
صدیقی همچنین از آغاز مطالعات فنی و اقتصادی راهاندازی واحد بازیافت لیتیوم از باتریهای مستعمل خبر داد و تصریح کرد: این طرح با تمرکز بر واردات باتریهای مصرفشده و بازیافت لیتیوم از آنها، در راستای توسعه اقتصاد چرخشی و بهرهبرداری از منابع ثانویه لیتیوم اجرا میشود و نقشی مهم در پایداری زنجیره تأمین این ماده حیاتی ایفا خواهد کرد.