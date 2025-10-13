اولین نشست هم‌افزایی عملیات بهداشتی و درمانی حج تمتع ١۴٠۵ به صورت برخط با حضور مدیران عامل، معاونین بهداشت درمان و توانبخشی و نمایندگان مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر مستقر در استان‌ها، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با آغاز پیش ثبت‌نام حجاج ایرانی برای حج تمتع ١۴٠۵، اولین نشست هم‌افزایی عملیات بهداشتی درمانی حج ١۴٠۵ با تأکید بر اجرای دستورالعمل‌های معاینات عوامل و زائران حج تمتع، با شعار برگزاری "حج سلامت‌محور" به صورت برخط با مدیران عامل، نمایندگان مرکز پزشکی حج وزیارت در استان‌ها، معاونین بهداشت، درمان و توانبخشی و کارشناسان حج برقرار شد.

هدف از این جلسه، همفکری، یکسان‌سازی و تأکید بر اجرای دقیق دستورالعمل‌ها در بحث معاینات پیش از سفر و تأیید استطاعت جسمی و روحی روانی حجاج ایرانی جهت تشرف به سرزمین وحی بوده است.

از آنجاییکه معاینات مدیران و روحانیون کاروان‌ها از اهمیت ویژه برخورداراست، این دستورالعمل‌ها مبتنی بر دستورالعمل‌های وزارت بهداشت عربستان، فرهنگستان علوم‌پزشکی، سازمان حج وزیارت و تجزیه وتحلیل عملیات حج تمتع ۱۴٠۴ تهیه و تدوین شده است.

گفتنی است؛ معاینات مدیران کاروان‌ها در دفاتر نمایندگی مرکز پزشکی حج و زیارت در جمعیت هلال‌احمر استان‌ها درحال انجام است.