آیین اختتامیه نکوداشت صدمین زادروز استاد ایرج افشار، با حضور جمعی از فرهیختگان، مدیران، توسعه‌گران و فعالان فرهنگی در شهرستان تفت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیین اختتامیه نکوداشت صدمین زادروز استاد ایرج افشار، پژوهشگر، نسخه‌شناس و ایران‌شناس برجسته، با حضور جمعی از فرهیختگان، مدیران، توسعه‌گران و فعالان فرهنگی در شهرستان تفت برگزار شد.

در این آیین، سعید زارع مدیرکل اسناد و کتابخانه ملی استان یزد، صادقیان فرماندار تفت، اکبر قلم‌سیاه، دست‌افشان، گلاب‌زاده و شهاب رضوی به سخنرانی پرداختند و درباره نقش خاندان افشار در توسعه یزد و پیوند فکری و فرهنگی ایرج افشار با حافظ سخن گفتند.

زارع در سخنان خود با اشاره به جایگاه ماندگار ایرج افشار گفت: «در این آیین، یزد، حافظ و ایرج افشار در یک قاب ایستاده‌اند؛ یزد، مهد خرد و پایداری، حافظ نماد الهام و درون‌بینی ایرانی، و ایرج افشار، تجسم دانایی، وطن‌دوستی و کوشش بی‌وقفه برای شناخت ایران است.»

وی افزود: «افشار نه‌تنها نسخه‌شناس و ایران‌شناس بی‌بدیل بود، بلکه خود نسخه‌ای زنده از ایران فرهنگی به شمار می‌رفت. یکی از آثار ماندگار او تصحیح دیوان کهنه حافظ است؛ حافظی که پیام‌آور بینش، زیبایی و تحول درونی انسان است، همان‌گونه که افشار به تحول ایران می‌اندیشید.»

مدیرکل اسناد و کتابخانه ملی یزد تأکید کرد: «از نگاه ایرج افشار، توسعه در ساختمان‌های بلند معنا نمی‌یافت، بلکه در زایش اندیشه، پاسداشت هویت و پیوند فرهنگ، دانش و مردم تبلور پیدا می‌کرد. شهر هزارساله یزد امروز بیش از هر زمان نیازمند چنین نگاهی است؛ نگاهی که ریشه در میراث دارد و شاخه در آینده می‌دواند.»

در ادامه این آیین، از جمعی از فرهیختگان، مدیران، توسعه‌گران و دست‌اندرکاران برگزاری هفته نکوداشت ایرج افشار با اهدای تندیس یادبود تجلیل شد.

این آیین با همکاری مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد، اکوسیستم توسعه‌گری شار و سازمان مردم‌نهاد شمیم (شبکه ملی یزدی‌تباران مؤثر) برگزار شد.

گفتنی است هفته نکوداشت استاد ایرج افشار با حضور جمعی از توسعه‌گران، کارآفرینان، مدیران مراکز مردم‌نهاد و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استان یزد برگزار شد.

به گفته مسئولان استان یزد، کنگره بین‌المللی پاسداشت ایرج افشار نیز به‌زودی در یزد برگزار خواهد شد.