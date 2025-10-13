مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، از آغاز اجرای طرح رفع سد معبر وانت‌بارها در مناطق ۱۴ و ۱۵ تهران به صورت آزمایشی از هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجتبی اقوامی‌پناه، در نشستی مشترک که به این منظور برگزار شده بود، با اشاره به اینکه وانت‌بارهای میوه‌ و تره‌بار، لوازم جانبی موبایل و سایر کالاها بیشترین حجم شکایات مردمی به سامانه ۱۳۷ را در این دو‌ منطقه، به خود اختصاص داده‌اند، گفت: «در ماه‌های گذشته، تعداد زیادی از تماس‌های شهروندان مربوط به ایجاد ترافیک، آلودگی بصری و سد معبر ناشی از فعالیت این وانت‌ها بوده است. به همین دلیل، شهرداری تهران تصمیم گرفته این طرح را به شکل منسجم و هماهنگ در دو منطقه یادشده به صورت پایلوت اجرا کند تا الگوی مناسبی برای سایر مناطق شهر فراهم شود.

وی با بیان اینکه این طرح با همکاری گسترده دستگاه‌های مختلف از جمله شرکت شهربان و حریم‌بان، شهرداری مناطق ۱۴ و ۱۵، پلیس راهور، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی اجرا خواهد شد، افزود: از هفته آینده، تمامی وانت‌بارهایی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند یا پلاک آن‌ها مخدوش است، همچنین وانت‌هایی که متصدیان آن‌ها اتباع غیرمجاز هستند، شناسایی، جمع‌آوری و به پارکینگ منطقه ۲۰ منتقل می‌شوند.

اقوامی‌پناه در ادامه گفت: برای ساماندهی بهتر این مساله، زمینی به وسعت ۱۱ هکتار توسط شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر در نظر گرفته شده است تا با انتقال وانت‌بارهای متخلف به این محل معضل سد معبر وانت‌بارها حل شود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، جمع‌آوری وانت‌بارها نیست، بلکه ساماندهی فعالیت آنان در مکان‌های مناسب، حفظ حقوق شهروندان و ارتقای نظم شهری است. در صورت موفقیت‌آمیز بودن این طرح در مناطق ۱۴ و ۱۵، در آینده به‌صورت سراسری در سایر مناطق شهر نیز اجرا خواهد شد.

آموزش، حلقه مفقوده رفع سد معبر وانت‌بارها

شهردار منطقه ۱۵، نیزدبا تأکید بر اینکه رفع سد معبر از مهم‌ترین مطالبات مردم است، گفت: «در دیدارهای مردمی که تاکنون در ۸۲ مسجد منطقه ۱۵ برگزار شده، متوجه شدم که دغدغه اصلی و پرتکرار شهروندان، ساماندهی وانت‌بارها و رفع سد معبر در معابر اصلی است.»

محمدعلی الفت‌پور،افزود: برای موفقیت در اجرای این طرح، تنها برخورد اجرایی کافی نیست و باید بر آموزش، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی نیز تمرکز شود تا شهروندان و دستفروشان با همکاری متقابل به اجرای بهتر طرح کمک کنند.

الفت‌پور با اشاره به نقاط بحرانی منطقه ۱۵ گفت: در محورهایی همچون خیابان شهرزاد، خیابان ۱۶ متری و ۲۰ متری افسریه مشکلات جدی سد معبر وجود دارد که رفع آن‌ها نیازمند اقدام منسجم میان شهرداری، پلیس و دستگاه‌های نظارتی است.

در بخش دیگری از نشست، مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان، از اقدامات این شرکت برای شناسایی نقاط بحرانی شهر خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۱۴ نقطه در مناطق ۲۲گانه تهران به‌عنوان نقاط متمرکز از نظر سد معبر وانت‌بارها شناسایی شده است. برنامه‌ریزی دقیقی برای حضور میدانی نیروهای شهربان و حریم‌بان در این نقاط انجام شده تا با همکاری مناطق، مسیرها برای تردد شهروندان بازگشایی شود.

خداداد کاشفی، تأکید کرد: رفع سد معبر وانت‌بارها تنها با برخورد مقطعی ممکن نیست، بلکه باید در کنار اجرای طرح‌های ساماندهی، محل‌های دائمی و استانداردی برای فعالیت وانت‌داران پیش‌بینی شود تا از بازگشت مجدد آن‌ها به معابر جلوگیری شود.

امیر شهرابی، شهردار منطقه ۱۴ نیز در این نشست با بیان اینکه صرفاً برخوردهای راهنمایی و رانندگی پاسخگوی ابعاد گسترده این معضل نیست، گفت: برای حل ریشه‌ای مشکل سد معبر وانت‌بارها باید تدابیر جامع‌تری اندیشیده شود.

وی افزود: در محورهایی مانند کنارگذر امام علی، خیابان شکوفه، خیابان مخبر و خاوران شاهد تجمع گسترده وانت‌بارها هستیم که تردد شهروندان و خودروها را مختل کرده است و رفع این وضع نیازمند کار تیمی و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است.