مدیرکل هواشناسی گیلان از وزش باد گرم به ویژه در مناطق کوهستانی استان خبر داد و گفت: جریانات جنوبی اواخر وقت امروز جای خود را به سامانه سرد و بارشی می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس گفت: با فعالیت جریانات جنوبی و وزش باد گرم در گیلان به ویژه در مناطق کوهستانی استان، امروز دمای هوا ۴ تا ۸ درجه افزایش می‌یابد.

وی از ورود سامانه سرد و بارشی به گیلان از اواخر وقت امروز خبر داد و افزود: بارش تناوبی باران تا پنجشنبه در برخی مناطق استان و کاهش دمای ۳ تا ۶ درجه‌ای هم در این مدت پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: بیشترین دما در استان در شبانه روز گذشته از ازبرم سیاهکل ۲۷ درجه سلسیوس و کمترین دما از ماسوله ۹ درجه سلسیوس گزارش شد.

محمد دادرس با بیان اینکه دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۴ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۰ درصد است، افزود: دریای خزر هم با ارتفاع موج حداکثر یک و نیم متر، برای فعالیت‌های دریانوردی و صید، از عصر امروز تا اواخر وقت فردا نامناسب است.