به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای لرستان، نشستی با حضور سید احمد موسوی معاون قضایی،فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل لرستان و مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان برگزار شد.

در این نشست که با هدف بررسی روند ارائه خدمات قضایی، ارتقاء کیفیت پاسخ‌گویی و هم‌افزایی بیشتر میان دفاتر خدمات و مجموعه قضایی استان تشکیل شد، معاون برنامه‌ریزی دادگستری ضمن تأکید بر نقش مهم دفاتر خدمات در تسهیل دسترسی مردم به عدالت، خواستار رعایت دقیق ضوابط، حفظ کرامت ارباب‌رجوع و تسریع در فرآیندهای اداری شد.

سید احمد موسوی بیان کرد: دفاتر خدمات قضائی در خط مقدم ارتباط با مردم و ارائه خدمات قضایی قرار دارند. نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تسهیل دسترسی مردم به عدالت، کاهش مراجعات حضوری و ارتقای رضایتمندی عمومی، نقشی بی‌بدیل و راهبردی است.

معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل لرستان ادامه داد: در مسیر برنامه‌ریزی کلان دادگستری استان، یکی از اولویت‌های اصلی ما، توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیک، ارتقای کیفیت پاسخ‌گویی و نظارت دقیق بر فرآیندهای ارائه خدمات است. دفاتر خدمات قضایی، بازوی اجرایی این اهداف و پل ارتباطی مردم با عدالت هستند و انتظار می‌رود با رعایت اصول حرفه‌ای، دقت در امور و تعامل سازنده با مراجعان، به تحقق عدالت الکترونیک کمک کنند.

موسوی تصریح کرد: ما در معاونت برنامه‌ریزی، خود را موظف می‌دانیم که ضمن حمایت از دفاتر، زمینه‌های ارتقای عملکرد، رفع موانع و بهبود فرآیندها را فراهم آوریم. تعامل دو سویه، شفافیت و هم‌افزایی، کلید موفقیت ما در مسیر تحول قضایی است.

گفتنی است در این جلسه، مسائل و چالش‌های دفاتر خدمات قضایی در حوزه‌های فنی، اجرایی و ارتباط با مراجع قضایی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای بهبود عملکرد و افزایش رضایتمندی مردم ارائه شد.