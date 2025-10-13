به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس گفت: اردوی آمادگی تیم ملی فوتسال دانش‌آموزی دختران از ۱۶ تا ۲۰ مهر در شیراز برگزار شد.

سیدکاظم حسینی افزود: در این تیم ۱۵ نفر از برترین دانش‌آموزان فوتسالیست کشور، مراحل آمادگی فنی، تکنیکی و تاکتیکی را زیر نظر مربیان سپری کردند.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس بیان داشت: مسابقات جهانی ۲۰۲۵ نیمه دوم آبان امسال در برزیل برگزار می شود.