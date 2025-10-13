پخش زنده
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدوسیما ؛ دومین مراسم نکوداشت ایثارگران مدال آور در صحنههای جهانی با عنوان "چکاد پهلوانی" در مرکز همایشهای بین المللی ایران برگزار شد. در این مراسم باحضور سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از ۴۵ قهرمان و مدال آور جامعه ایثارگری در ۲۴ رشته المپیک و پاراالمپیک تقدیر شد. همچنین بصورت همزمان ۴۱ قهرمان ایثارگر در شهرستانهای سراسر کشور تقدیر شدند. یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و اموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به چرایی برگزاری همایشهای تجلیل از ایثارگران مدالآور اظهار داشت: این برنامهها به منظور پاسداشت روحیه ایثار، مقاومت و تلاش مضاعف جانبازان و ایثارگرانی برگزار میشود که با وجود محدودیتهای جسمانی، توانستهاند در میادین ورزشی افتخارات بزرگی کسب کنند. وی در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: حضرت آقا میفرمایند کسانی که به میدانهای جنگ رفتند و بخشی از بدن خود را در راه رضای خدا دادند و پس از آن توانستند این کمبود جسمانی را به بهترین نحو جبران کنند، حادثه عظیمی را رقم زدند. سلیمانی افزود: این ایثارگران و جانبازان، با وجود شرایط خاص خود، بسیار بهتر از بسیاری از افراد سالم ورزش میکنند و هیچ محدودیتی برای خود قائل نیستند. معاون بنیاد شهید با تاکید بر نگاه ارزشمند مقام معظم رهبری به مقوله ورزش تصریح کرد: حضرت آقا در ادامه درباره ورزش فرمودند که ورزش در اصل یک حرفه نیست بلکه شأنی از شئونات زندگی است. اگر بخواهیم جوانان جامعه به ورزش روی آورند، باید قهرمانان را الگوی خود قرار دهند. وی با اشاره به موفقیتهای اخیر در رشتههای کشتی فرنگی و وزنهبرداری گفت: همچنین در هفتههای اخیر هم شاهد افتخارات بینظیری در عرصه ورزش کشور بودهایم. سلیمانی با استناد به فرمایشات رهبر انقلاب ادامه داد: مقام معظم رهبری در پایان کلام خود فرمودند انشاءالله نشان دهید که کمبود جسمانی و سایر محدودیتها مانع از تحرک ورزشی و بهکارگیری ارادههای قوی ایثارگران نیست. هرگاه وضعیت جسمی توأم با ارادهای راسخ و مبتنی بر اصول و مبانی انقلاب باشد، هیچ محدودیتی وجود ندارد. وی در پایان خاطرنشان کرد: این همایشها و برنامههای تجلیل از ایثارگران مدالآور نشاندهنده آن است که در حداقل امکانات و با وجود محدودیتها نیز میتوان به اوج رسید. هرچه در حوزه ورزش و حمایت از ورزشکاران ایثارگر سرمایهگذاری شود، میتواند الگویی الهامبخش برای سایر بخشها از جمله پارالمپیک باشد و موجب شکوفایی مضاعف در عرصه ورزش کشور گردد.