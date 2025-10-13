به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با حضور نمایندگان تیم‌های ملی فوتبال ایران و تانزانیا، جلسه هماهنگی دیدار فردای دو تیم برگزار شد.

تیم ایران فردا (۲۲ مهر) با پیراهن سفید و حریف آفریقایی آن با پیراهن آبی به میدان می‌رود.

این جلسه در باشگاه الشباب برگزار شد و مهدی خراطی مدیر اجرایی، محسن معتمدکیا مدیر رسانه‌ای و تورج کشاورز مدیر پشتیبانی به نمایندگی از تیم ملی در این جلسه حضور پیدا کردند.

هماهنگی در موضوعات اجرایی، رسانه‌ای و لجستیکی از محور‌های نشست امروز بود.