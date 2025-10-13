ماموران انتظامی خراسان جنوبی ۹۰ کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه که توسط سوداگران مرگ از مرز‌های شرقی وارد کشور شده بود، کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی استان گفت: ماموران ایستگاه بازرسی سهل آباد شهرستان نهبندان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا مشکوک شده و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سردار شجاعی نسب افزود: ماموران با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از کامیون، مقدار ۹۰ کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه که از مرز‌های شرقی کشور وارد شده و به طرز ماهرانه‌ای جاساز شده بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: مأموران در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر کردند که متهم دستگیر شده به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سردار شجاعی نسب گفت: برخورد ماموران انتظامی با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر قاطع و بدون اغماض خواهد بود و پلیس اجازه جولان و سرکشی به برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی نخواهد داد.