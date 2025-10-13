در مجمع تکواندو قزوین:
ساعی: اشتغال قهرمانان ملی در اولویت پیگیریها باشد
رئیس فدراسیون تکواندو، در مجمع سالیانه هیئت استان قزوین بر لزوم تقویت همکاری دستگاههای مختلف با هیئت استانی و همچنین فراهمسازی زمینه اشتغال قهرمانان ملی به عنوان یکی از دغدغههای اصلی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، ساعی از استانداری و دستگاههای اجرایی درخواست کرد که در زمانهایی که ورزشکاران در اردو نیستند، زمینههای استخدام و حمایت شغلی از آنان را فراهم کنند تا دغدغه این سرمایههای ارزشمند کاهش یابد.
رئیس فدراسیون تکواندو، همکاریهای صورت گرفته با هیئت تکواندو استان در حوزههای مختلف (کارگری، دانشآموزی، دانشجویی و بسیج) را مثبت ارزیابی کرد و خواستار تقویت این همراهیها شد تا ظرفیت بالای این رشته برای کسب موفقیتهای ملی و بینالمللی شکوفا شود.
وی با اشاره به موفقیتهای بزرگ استان در سه سال گذشته، از جمله قهرمانی مهران برخورداری در المپیک و کسب مقام سوم جهانی، این دستاوردها را نتیجه تلاش جمعی خانواده تکواندو استان و مربیان ملی دانست و قزوین را استانی مربیپرور معرفی کرد.
رئیس فدراسیون به نقش مهم مربیان برجستهای، چون فاطمه صفرپور، بنفشه نصرتی، کشاورز، حیدری و علیاکبری اشاره کرد و خواستار برنامهریزی برای تقویت بخش مردان شد، چرا که در بخش بانوان حضور پررنگتری در اردوهای تیم ملی مشاهده میشود.
در پایان، ساعی ابراز امیدواری کرد که با برنامهریزی دقیق و همراهی مدیران، تعداد بیشتری از بازیکنان استان به تیمهای ملی دعوت شوند.