مدیر صندوق کارآفرینی امید استان یزد: هفت تفاهم نامه حمایت از تولید و اشتغال با مشارکت صندوق کارآفرینی امید یزد به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید عباس امامی از انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین صندوق کارآفرینی امید و چهار دستگاه اجرایی و سه تفاهمنامه با خیران در راستای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در یزد خبر داد.
امامی، مجموع اعتبار این تفاهم نامهها را ۲۶۵ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: هدف اصلی این تفاهم نامهها توانمند سازی، توسعه مزیتهای رقابتی و تولیدی محصولات و خدمات، حمایت از تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار و در راستای انجام مأموریتها و وظایف سازمانی صندوق کارآفرینی امید میباشد.
مدیر صندوق استان یزد، افزود: تفاهم با دستگاههای اجرایی در چارچوب کمکهای فنی و اعتباری برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در بخش اشتغال فی مابین صندوقکارآفرینیامید و استانداری یزد، ادارهکل میراثفرهنگی گردشگری و صنایع دستی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فنی و حرفهای استان با اعتباری معادل ۲۰۰ میلیارد ریال منعقد شده است.
امامی ادامه داد: همچنین طی سه قرارداد تلفیق منابع با خیران شهرستان میبد با مجموع اعتباری معادل ۶۵ میلیارد ریال زمینه حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک در شهرستان فراهم شده است.
مدیر صندوق استان یزد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز تعداد ۳۴۶ فقره تسهیلات قرض الحسنه و ارزان قیمت با اعتباری معادل ، ۲۳۰ میلیارد ریال به متقاضیان واجدالشرایط در استان یزد پرداخت شده است.