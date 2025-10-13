پخش زنده
یک متخصص سلامت باروری گفت: امواج الکترومغناطیسی مانند وای فای موجب ناباروری یشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر مژگان جوادنوری بیان کرد: مطالعات نشان دادهاند تماس طولانی مدت با پرتوهای غیریونیزان امواج الکترومغناطیسی مانند امواج موبایل، لپتاپ و WIFI میتواند موجب کاهش تحرک اسپرمها و افزایش جهشهای ژنی در DNA آنها شود.
وی افزود: قرار گرفتن در معرض مخاطرات محیطی، مواد شیمیایی در محصولات کشاورزی یا صنعتی نیز میتواند باروری، به ویژه باروری مردان را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد.
این متخصص سلامت باروری اضافه کرد: مصرف مواد مخدر، سیگار، الکل، مواد روانگردان و داروهای استروئیدی آندروژنیک آنابولیک که ورزشکاران برای بدنسازی استفاده میکنند، آسیبهای جبرانناپذیری به باروری به ویژه در مردان وارد میکنند.