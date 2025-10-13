پخش زنده
امروز: -
اداره کل هواشناسی هرمزگان دو هشدار هواشناسی جوی و دریایی سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعد از ظهر و اوایل شب تا جمعه ۲۵ مهر رشد ابرهای همرفتی همراه با رگبار باران و رعد و برق، تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید به در ارتفاعات و برخی نقاط تنگه هرمز و سواحل و شهرستانهای بشاگرد، حاجی آباد، ارتفاعات شهرستانهای رودان، میناب، بندرخمیر، بستک، بندرلنگه و بخش مرکزی پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، احتمال وقوع تندباد لحظهای، خیزش گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا وجود دارد.
وی گفت: احتمال طغیان رودخانههای فصلی و بالا آمدن آب رودخانه ها، آسیب به محصولات کشاورزی و سازههای سبک نیز وجود دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: از رفت آمد و اسکان در حاشیه رودخانههای فصلی، صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع خودداری شود.
حمزه نژاد افزود: از استحکام سازههای سبک و محافظت از محصولات کشاورزی اطمینان حاصل شود.
وی با اشاره به هشدار سطح زرد دریایی تا اواخر وقت جمعه نیز گفت: بعد از ظهر و اوایل شب با افزایش سرعت بادهای جنوب غربی تا شمال غربی در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت ارتفاع امواج در خلیج فارس و تنگه هرمز با تاکید بر جزایر غربی استان (کیش و لاوان) به محدوده ۱۵۰ سانتیمتر میرسد.
بیشتر بخوانید: پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۲۱ مهر ۱۴۰۴
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: احتمال اختلال در رفت و آمدهای دریایی، شناورهای مسافری بنادر غربی، کشتیهای تجاری به سمت استانهای بوشهر و خوزستان و آسیب به شناورها بویژه شناورهای سبک وجود دارد.
حمزه نژاد گفت: از شنا، فعالیتهای تفریحی و خروج شناورها از مبادی غیرمجاز خودداری و تمهیدات لازم برای رفت وآمد ایمن سایر شناورها در نظر گرفته شود.