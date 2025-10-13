پخش زنده
در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۲۵ میلیون تخلف رانندگی توسط سامانههای هوشمند در محورهای استان اردبیل ثبت شده که سهم غالب آن با ۱۸.۶ میلیون مورد، مربوط به «فاصله طولی غیرمجاز» است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کلیمالله وثوقی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای اردبیل با اشاره به ثبت بیش از ۲۵ میلیون تخلف رانندگی در نیمه نخست سال جاری اظهار کرد: این آمار شامل ۵ میلیون و ۵۹۹ هزار تخلف سرعت غیرمجاز، ۵۸۴ هزار و ۴۵۹ مورد سبقت غیرمجاز و ۱۸ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۹۲۲ تخلف فاصله طولی غیرمجاز است.
وی در تشریح جزئیات تخلف پرتکرار فاصله طولی غیرمجاز گفت: این نوع تخلف با سهم ۸۸.۷ درصدی از کل تخلفات، رکورددار است و محورهای آستارا -اردبیل و اردبیل -آستارا به ترتیب با ثبت بیش از ۲.۴ و ۲.۴ میلیون مورد، بیشترین سهم را در این حوزه داشتهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای اردبیل در خصوص کانونهای اصلی سبقت غیرمجاز افزود: محورهای آستارا -اردبیل با ۱۲۵ هزار و ۴۱۰ مورد، اردبیل-سرچم با ۸۳ هزار و ۴۱۷ مورد و اسالم-خلخال با ۴۸ هزار و ۵۴ مورد، بیشترین آمار سبقت غیرمجاز را به خود اختصاص دادهاند.
وثوقی با هشدار به رانندگان و اشاره به تجهیزات نظارتی نصب شده در جادهها یادآور شد: ۷۴ دستگاه ترددشمار برخط، ۵۴ سامانه ثبت تخلف سرعت و ۴۱ دوربین نظارت تصویری در محورهای استان فعال هستند و از مردم میخواهیم برای جلوگیری از حوادث ناگوار، مقررات را رعایت کرده و قبل از سفر با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.