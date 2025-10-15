پخش زنده
پروژه صلح آبی به منظور کاهش تنشهای آبی و ارتقای تابآوری در جوامع محلی در خارتوران بیارجمند اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این طرح با حمایت و مشارکت مالی آژانس بینالمللی کره جنوبی (KOICA) و فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر (IFRC) در خارتوران اجرا می شود و یک همکاری بینالمللی با بهرهگیری از تکنولوژی روز و دانش بومی، برای مقابله با خشکسالی است.
سعیدی معاون جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت : در قالب این طرح پروژه مجتمع ۹ روستای مناطق محروم و کمآب بخش بیارجمند شهرستان شاهرود، واقع در حاشیه زیستبوم خارتوران تکمیل می شود.