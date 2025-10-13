رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: ۳۲ نفر از مزاحمان تلفنی اورژانس این استان به مراجع قضایی معرفی شدند و پرونده آنان در دست بررسی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد مالمیر افزود: ۹ هزار ۶۹۲ تماس‌های برقربار شده با مرکز فوریت‌های اورژانس این استان مزاحمت‌های تلفنی بوده است.

او ادامه داد: بیشترین تماس مربوط به یک مرد کهنسال است که با وجود تذکر، ارشاد و راهنمایی همچنان اصرار بر تماس غیر ضرور و مشغول کردن تلفن‌های اورژانس را دارد.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اضافه کرد: اقشار مختلف از جمله دانش آموزان، زنان و مردان مزاحمان تلفنی اورژانس را تشکیل می‌دهند که پس از تماس با این سامانه اقدام به فوت کردن، صحبت‌های نامربوط و فحاشی و برخی مواقع گزارش حوادث کذب می‌کنند.

مالمیر گفت: با توجه به اشرافیت کادر و عوامل اورژانس میزان اعزام آمبولانس برای امداد رسانی ناشی از گزارش حوادث کذب اندک بوده با این وجود در مواردی تیم اورژانس پس از حضور در محل حادثه متوجه کذب و نادرست بودن گزارش می‌شوند.

او افزود: بررسی عملکرد ۶ ماه مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان بیانگر برقراری ۱۶۱ هزار و ۴۷۱ تماس با این سامانه در مدت یاد شده است که ۱۱۰ هزار و ۸۳۸ تماس برای دریافت مشاوره پزشکی و دارویی بوده است.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه ۴۸ هزار و ۶۷۳ مورد از تماس‌ها منجر به اعزام آمبولانس شده است گفت: تیم‌های اورژانس در نیمه نخست امسال به ۱۰ هزار و ۵۰۰ مصدوم ناشی از ۹ هزار و ۶۷۳ حادثه ترافیکی امداد رسانی کردند.

مالمیر اضافه کرد: ۲۹ هزار و ۶۴۵ مورد از ماموریت‌ها مربوط به بیماری‌ها و هشت هزار و ۹۹۳ مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است.