مشکل تامین آب ۷۰۰ روستای خراسان رضوی، امسال با توسعه کمی و کیفی طرح‌های آبرسانی و مشارکت خیران رفع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی روز دوشنبه در اختتامیه همایش مدیران عامل مجامع خیران آبرسان استان‌های کشور در گناباد گفت: تنش آبی ۵۰۰ روستای دیگر استان خراسان رضوی در دو سال آینده رفع می‌شود.

حسین امامی افزود: برای کاهش تبعات منفی دو دهه خشکسالی، با حمایت استاندار خراسان رضوی، تخصیص اعتبارات لازم و اجرای طرح‌های مهم و زیربنایی، ظرفیت ذخایر آب این استان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و ۱۰ دستگاه حفاری هم اکنون در مجتمع‌های روستایی این استان فعال است.

وی ادامه داد: همراهی خیران در اجرای طرح‌های آبرسانی نقش مهمی در تامین آب شرب پایدار در مناطق روستایی این استان دارد و اکنون با کمترین هزینه اجرا، دسترسی به آب سالم افزایش یافته است.

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی هم در این جلسه گفت: با همراهی خیران طرح‌های مهمی در زمینه آبرسانی در این استان و به تبع آن شهرستان گناباد انجام شده است که اگر دولت می‌خواست آنها را انجام دهد سال‌ها زمان صرف می‌شد.

محمدعلی نبی پور از مدیران ادارات خواست که با برنامه ریزی دقیق منابع مالی خیران برای اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی و آبرسانی را جهت دهی کنند.

فرماندار گناباد هم فرسودگی شبکه‌ها و افت کیفیت آب را مهم‌ترین چالش این شهرستان دانست و افزود: به دلیل پراکندگی جمعیت به‌ویژه در مناطق کوهستانی و کاهش نزولات آسمانی، گناباد با مشکلاتی در حوزه آب روبه‌رو است.

محمد زارعی هدک با اشاره به اینکه کیفیت آب در برخی روستا‌های گناباد مناسب نیست و فرسودگی ۶۰ کیلومتر از شبکه‌های توزیع، چالش جدی شهرستان محسوب می‌شود، ابراز امیدواری کرد: با همکاری خیران این مشکلات کاهش یابد.

گردهمایی مدیران عامل مجامع خیران آبرسان کشور، ۲۰ و ۲۱ مهرماه به میزبانی شهرستان گناباد برگزار شد.